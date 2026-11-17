Am 17.11.2023 wurde die PSP Swiss Property-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 111.30 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PSP Swiss Property-Aktie investiert, befänden sich nun 89.847 PSP Swiss Property-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen PSP Swiss Property-Anteile wären am 16.11.2026 13’827.49 CHF wert, da der Schlussstand 153.90 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38.27 Prozent zugenommen.

Insgesamt war PSP Swiss Property zuletzt 7.04 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch