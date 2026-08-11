PSP Swiss Property Aktie 1829415 / CH0018294154
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PSP Swiss Property-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit PSP Swiss Property-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 97.85 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investiert hat, hat nun 1.022 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.08.2026 146.24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 143.10 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 46.24 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte PSP Swiss Property einen Börsenwert von 6.59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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