Private Equity Aktie 608992 / CH0006089921
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21.10.2026 10:02:15
SPI-Wert Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Private Equity von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Private Equity-Aktie Anlegern gebracht.
Am 21.10.2023 wurde das Private Equity-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 68.40 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 14.620 Private Equity-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 59.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 865.50 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13.45 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Private Equity belief sich zuletzt auf 143.44 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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