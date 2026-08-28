SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PolyPeptide von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem PolyPeptide-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 133.40 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das PolyPeptide-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.496 PolyPeptide-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 329.46 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 43.95 CHF belief. Damit wäre die Investition 67.05 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von PolyPeptide belief sich zuletzt auf 1.45 Mrd. CHF. Das PolyPeptide-Papier wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des PolyPeptide-Papiers lag beim Börsengang bei 72.50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch