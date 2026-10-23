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|Lukratives PolyPeptide-Investment?
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23.10.2026 10:02:13
SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte ein PolyPeptide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PolyPeptide-Aktien verlieren können.
Vor 5 Jahren wurden PolyPeptide-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PolyPeptide-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 120.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.833 PolyPeptide-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 44.15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36.79 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 63.21 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte PolyPeptide einen Börsenwert von 1.45 Mrd. CHF. Der PolyPeptide-Börsengang fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des PolyPeptide-Anteils belief sich damals auf 72.50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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