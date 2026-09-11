PolyPeptide Aktie 111076085 / CH1110760852
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11.09.2026 10:02:23
SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PolyPeptide von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PolyPeptide gewesen.
Am 11.09.2025 wurden PolyPeptide-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen PolyPeptide-Anteile an diesem Tag bei 25.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.000 PolyPeptide-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 44.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176.00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +76.00 Prozent.
Der PolyPeptide-Wert an der Börse wurde auf 1.45 Mrd. CHF beziffert. Am 29.04.2021 wagte die PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann das PolyPeptide-Papier bei 72.50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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