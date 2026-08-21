PolyPeptide Aktie 111076085 / CH1110760852
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21.08.2026 10:02:26
SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PolyPeptide von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in PolyPeptide-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das PolyPeptide-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24.50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.082 PolyPeptide-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 179.39 CHF, da sich der Wert einer PolyPeptide-Aktie am 20.08.2026 auf 43.95 CHF belief. Damit wäre die Investition 79.39 Prozent mehr wert.
Alle PolyPeptide-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.45 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des PolyPeptide-Anteils fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines PolyPeptide-Anteils lag damals bei 72.50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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