SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PolyPeptide von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das PolyPeptide-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24.50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.082 PolyPeptide-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 179.39 CHF, da sich der Wert einer PolyPeptide-Aktie am 20.08.2026 auf 43.95 CHF belief. Damit wäre die Investition 79.39 Prozent mehr wert.

Alle PolyPeptide-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.45 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des PolyPeptide-Anteils fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines PolyPeptide-Anteils lag damals bei 72.50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch