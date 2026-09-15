PLAZZA Aktie 28414291 / CH0284142913
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15.09.2026 10:02:07
SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine Investition in PLAZZA von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren PLAZZA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 15.09.2025 wurden PLAZZA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PLAZZA-Anteile betrug an diesem Tag 401.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.249 PLAZZA-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105.49 CHF, da sich der Wert einer PLAZZA-Aktie am 14.09.2026 auf 423.00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 5.49 Prozent gleich.
Insgesamt war PLAZZA zuletzt 876.35 Mio. CHF wert. Das Börsendebüt der PLAZZA-Aktie fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der PLAZZA-Aktie wurde der Erstkurs mit 222.40 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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