SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine Investition in PLAZZA von vor einem Jahr abgeworfen

Am 15.09.2025 wurden PLAZZA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PLAZZA-Anteile betrug an diesem Tag 401.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.249 PLAZZA-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105.49 CHF, da sich der Wert einer PLAZZA-Aktie am 14.09.2026 auf 423.00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 5.49 Prozent gleich.

Insgesamt war PLAZZA zuletzt 876.35 Mio. CHF wert. Das Börsendebüt der PLAZZA-Aktie fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der PLAZZA-Aktie wurde der Erstkurs mit 222.40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch