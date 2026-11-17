Heute vor 3 Jahren wurde die PLAZZA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 299.00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.334 PLAZZA-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 427.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142.81 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42.81 Prozent erhöht.

Insgesamt war PLAZZA zuletzt 880.96 Mio. CHF wert. Der erste Handelstag der PLAZZA-Anteile an der Börse SWX war der 26.06.2015. Den ersten Handelstag begann der PLAZZA-Anteilsschein bei 222.40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch