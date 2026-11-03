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|Profitabler PLAZZA-Einstieg?
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03.11.2026 10:02:17
SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PLAZZA von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in PLAZZA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden PLAZZA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das PLAZZA-Papier bei 236.00 CHF. Bei einem PLAZZA-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.237 PLAZZA-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’813.56 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Anteils am 02.11.2026 auf 428.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81.36 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für PLAZZA eine Börsenbewertung in Höhe von 884.37 Mio. CHF. Die Erstnotiz des PLAZZA-Papiers fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des PLAZZA-Papiers lag damals bei 222.40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu PLAZZA AG
Analysen zu PLAZZA AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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PLAZZA am 03.11.2026
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen schlossen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.