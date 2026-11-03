SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PLAZZA von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden PLAZZA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das PLAZZA-Papier bei 236.00 CHF. Bei einem PLAZZA-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.237 PLAZZA-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’813.56 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Anteils am 02.11.2026 auf 428.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81.36 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für PLAZZA eine Börsenbewertung in Höhe von 884.37 Mio. CHF. Die Erstnotiz des PLAZZA-Papiers fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des PLAZZA-Papiers lag damals bei 222.40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch