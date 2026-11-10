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10.11.2026 10:02:07
SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PLAZZA-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PLAZZA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die PLAZZA-Anteile bei 400.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25.000 PLAZZA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PLAZZA-Aktie auf 425.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’625.00 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6.25 Prozent zugenommen.
Alle PLAZZA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 878.83 Mio. CHF. Am 26.06.2015 wagte die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs des PLAZZA-Papiers bei 222.40 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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