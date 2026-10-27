SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PLAZZA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 333.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.300 PLAZZA-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 26.10.2026 127.93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 426.00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 27.93 Prozent.

Der PLAZZA-Wert an der Börse wurde auf 881.82 Mio. CHF beziffert. Das PLAZZA-IPO fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die PLAZZA-Aktie bei 222.40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch