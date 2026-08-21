Perrot Duval Aktie 25262070 / CH0252620700
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|Lukratives Perrot Duval SA-Investment?
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21.08.2026 10:02:26
SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Perrot Duval SA von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Perrot Duval SA-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Perrot Duval SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Perrot Duval SA-Aktie bei 102.00 CHF. Bei einem Perrot Duval SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.980 Perrot Duval SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.08.2026 auf 83.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81.37 CHF wert. Damit wäre die Investition um 18.63 Prozent gesunken.
Am Markt war Perrot Duval SA jüngst 11.17 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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