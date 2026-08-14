Perrot Duval Aktie 25262070 / CH0252620700
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrot Duval SA von vor 3 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Perrot Duval SA-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Perrot Duval SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 83.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 120.482 Perrot Duval SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 80.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’698.80 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3.01 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Perrot Duval SA bezifferte sich zuletzt auf 10.50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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