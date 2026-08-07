Perrot Duval Aktie 25262070 / CH0252620700
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Perrot Duval SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Perrot Duval SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Perrot Duval SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56.00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Perrot Duval SA-Aktie investiert hat, hat nun 17.857 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (80.00 CHF), wäre die Investition nun 1’428.57 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 42.86 Prozent.
Der Börsenwert von Perrot Duval SA belief sich zuletzt auf 10.75 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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