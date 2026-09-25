Perrot Duval Aktie 25262070 / CH0252620700
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25.09.2026 10:02:17
SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Perrot Duval SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Perrot Duval SA-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Perrot Duval SA-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Perrot Duval SA-Papier bei 54.50 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Perrot Duval SA-Aktie investiert, befänden sich nun 183.486 Perrot Duval SA-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 20’550.46 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 112.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 105.50 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Perrot Duval SA betrug jüngst 14.94 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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