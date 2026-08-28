Perrot Duval Aktie 25262070 / CH0252620700
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28.08.2026 10:02:25
SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Perrot Duval SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Perrot Duval SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Perrot Duval SA-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 51.75 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19.324 Perrot Duval SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’739.13 CHF, da sich der Wert eines Perrot Duval SA-Papiers am 27.08.2026 auf 90.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73.91 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Perrot Duval SA einen Börsenwert von 12.10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Perrot Duval am 28.08.2026
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