Peach Property Group Aktie 11853036 / CH0118530366
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24.09.2026 10:02:04
SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Peach Property Group von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren Peach Property Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 24.09.2016 wurde die Peach Property Group-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Peach Property Group-Aktie bei 10.58 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 94.514 Peach Property Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.09.2026 463.12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4.90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53.69 Prozent verringert.
Insgesamt war Peach Property Group zuletzt 262.61 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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