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|Peach Property Group-Investment
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19.11.2026 10:02:05
SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Peach Property Group von vor 10 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurde die Peach Property Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Peach Property Group-Papier 10.72 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9.329 Peach Property Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 4.72 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44.03 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 55.97 Prozent.
Der Peach Property Group-Wert an der Börse wurde auf 259.05 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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