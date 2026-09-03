Peach Property Group Aktie 11853036 / CH0118530366
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03.09.2026 10:02:30
SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Peach Property Group-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Peach Property Group-Anteile an diesem Tag bei 6.25 CHF. Wer vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hat, hat nun 160.000 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Peach Property Group-Aktie auf 5.24 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 838.40 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 16.16 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Peach Property Group eine Börsenbewertung in Höhe von 283.60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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