SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 12.11.2021 wurde das Peach Property Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 43.71 CHF. Bei einem Peach Property Group-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 228.784 Peach Property Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Peach Property Group-Aktie auf 4.67 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’068.42 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 89.32 Prozent verkleinert.

Der Peach Property Group-Wert an der Börse wurde auf 258.88 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch