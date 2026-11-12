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12.11.2026 10:02:04
SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Peach Property Group-Aktie Investoren gebracht.
Am 12.11.2021 wurde das Peach Property Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 43.71 CHF. Bei einem Peach Property Group-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 228.784 Peach Property Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Peach Property Group-Aktie auf 4.67 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’068.42 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 89.32 Prozent verkleinert.
Der Peach Property Group-Wert an der Börse wurde auf 258.88 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Peach Property Group am 12.11.2026
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