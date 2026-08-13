SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Peach Property Group-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Peach Property Group-Anteile bei 7.34 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 136.233 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 5.05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 687.97 CHF wert. Damit wäre die Investition 31.20 Prozent weniger wert.

Peach Property Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 285.80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch