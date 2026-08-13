Peach Property Group Aktie 11853036 / CH0118530366
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13.08.2026 10:02:20
SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Peach Property Group-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Peach Property Group-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Peach Property Group-Anteile bei 7.34 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 136.233 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 5.05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 687.97 CHF wert. Damit wäre die Investition 31.20 Prozent weniger wert.
Peach Property Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 285.80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Peach Property Group am 13.08.2026
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