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|Peach Property Group-Investmentbeispiel
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22.10.2026 10:02:03
SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peach Property Group von vor 10 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Peach Property Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10.75 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 929.897 Peach Property Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’430.96 CHF, da sich der Wert eines Peach Property Group-Papiers am 21.10.2026 auf 4.77 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 55.69 Prozent.
Der Peach Property Group-Wert an der Börse wurde auf 263.08 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Peach Property Group am 22.10.2026
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