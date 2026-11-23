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|Lukratives Orior-Investment?
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23.11.2026 10:02:22
SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Orior-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Orior-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Orior-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 78.95 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12.666 Orior-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 10.52 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133.25 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 86.68 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Orior belief sich zuletzt auf 68.68 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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