SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Orior-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Orior-Anteile bei 92.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Orior-Papier investiert hätte, hätte er nun 10.799 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 133.05 CHF, da sich der Wert eines Orior-Papiers am 18.09.2026 auf 12.32 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 86.70 Prozent.

Zuletzt verbuchte Orior einen Börsenwert von 80.45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch