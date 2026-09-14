SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Orior-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Orior-Papier an diesem Tag 72.80 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.374 Orior-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 16.35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11.90 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 83.65 Prozent vermindert.

Am Markt war Orior jüngst 77.67 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch