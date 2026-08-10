Orior Aktie 11167736 / CH0111677362
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Wert Orior-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orior-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Orior-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Orior-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 12.24 CHF. Bei einem Orior-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81.699 Orior-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’187.91 CHF, da sich der Wert eines Orior-Anteils am 07.08.2026 auf 14.54 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18.79 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Orior zuletzt 94.88 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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