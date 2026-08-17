SPI-Wert Orior-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orior von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Orior-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Orior-Anteile an diesem Tag bei 78.30 CHF. Bei einem Orior-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 127.714 Orior-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (14.90 CHF), wäre die Investition nun 1’902.94 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 80.97 Prozent.

Insgesamt war Orior zuletzt 97.15 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch