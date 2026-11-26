Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Orell Fuessli-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 74.00 CHF. Bei einem Orell Fuessli-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.514 Orell Fuessli-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (147.00 CHF), wäre das Investment nun 1’986.49 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 98.65 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Orell Fuessli bezifferte sich zuletzt auf 279.39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch