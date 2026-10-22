SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor einem Jahr abgeworfen

Orell Fuessli-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Orell Fuessli-Anteile an diesem Tag bei 115.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hätte, hätte er nun 86.957 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 140.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’173.91 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21.74 Prozent.

Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 268.46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch