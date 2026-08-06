Orell Fuessli Aktie 342080 / CH0003420806
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06.08.2026 10:02:29
SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Orell Fuessli-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 06.08.2023 wurde das Orell Fuessli-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 74.40 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.344 Orell Fuessli-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (141.00 CHF), wäre die Investition nun 189.52 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 189.52 CHF, was einer positiven Performance von 89.52 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Orell Fuessli eine Börsenbewertung in Höhe von 274.49 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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