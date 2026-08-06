SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 06.08.2023 wurde das Orell Fuessli-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 74.40 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.344 Orell Fuessli-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (141.00 CHF), wäre die Investition nun 189.52 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 189.52 CHF, was einer positiven Performance von 89.52 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Orell Fuessli eine Börsenbewertung in Höhe von 274.49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch