SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde die Orell Fuessli-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Orell Fuessli-Aktie bei 92.80 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orell Fuessli-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10.776 Orell Fuessli-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 1’508.62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 140.00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 50.86 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Orell Fuessli bezifferte sich zuletzt auf 272.56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch