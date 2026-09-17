SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Orell Fuessli-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 120.90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Orell Fuessli-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.827 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (138.50 CHF), wäre das Investment nun 114.56 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.56 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 267.88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch