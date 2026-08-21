OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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21.08.2026 10:02:26
SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 10 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die OC Oerlikon-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden OC Oerlikon-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 9.60 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 104.167 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.08.2026 gerechnet (4.96 CHF), wäre das Investment nun 516.67 CHF wert. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 516.67 CHF entspricht einer negativen Performance von 48.33 Prozent.
OC Oerlikon war somit zuletzt am Markt 1.64 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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