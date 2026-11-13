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13.11.2026 10:02:23
SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in OC Oerlikon-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der OC Oerlikon-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das OC Oerlikon-Papier bei 9.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das OC Oerlikon-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111.111 OC Oerlikon-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (5.19 CHF), wäre die Investition nun 576.67 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 42.33 Prozent.
Zuletzt ergab sich für OC Oerlikon eine Börsenbewertung in Höhe von 1.68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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