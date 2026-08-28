OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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28.08.2026 10:02:25
SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren OC Oerlikon-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde die OC Oerlikon-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des OC Oerlikon-Papiers betrug an diesem Tag 2.98 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investierten, hätten nun 3’360.215 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5.23 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’573.92 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +75.74 Prozent.
OC Oerlikon war somit zuletzt am Markt 1.70 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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OC Oerlikon Corporation am 28.08.2026
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