SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden OC Oerlikon-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3.57 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das OC Oerlikon-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2’799.552 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 15’453.53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5.52 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54.54 Prozent vermehrt.

Alle OC Oerlikon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch