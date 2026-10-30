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30.10.2026 10:02:13
SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren OC Oerlikon-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurden OC Oerlikon-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3.57 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das OC Oerlikon-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2’799.552 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 15’453.53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5.52 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54.54 Prozent vermehrt.
Alle OC Oerlikon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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OC Oerlikon Corporation am 30.10.2026
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