SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OC Oerlikon-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die OC Oerlikon-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.64 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.373 OC Oerlikon-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des OC Oerlikon-Papiers auf 5.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51.87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48.13 Prozent verringert.

OC Oerlikon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch