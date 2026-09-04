SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren eingebracht

Die OC Oerlikon-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die OC Oerlikon-Anteile bei 4.40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 22.727 OC Oerlikon-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 118.41 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Papiers am 03.09.2026 auf 5.21 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +18.41 Prozent.

OC Oerlikon wurde am Markt mit 1.71 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch