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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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Hochrechnung 04.09.2026 10:02:29

SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in OC Oerlikon-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

OC Oerlikon Corporation
5.19 CHF 1.15%
Kaufen Verkaufen

Die OC Oerlikon-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die OC Oerlikon-Anteile bei 4.40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 22.727 OC Oerlikon-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 118.41 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Papiers am 03.09.2026 auf 5.21 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +18.41 Prozent.

OC Oerlikon wurde am Markt mit 1.71 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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