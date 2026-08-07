SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 07.08.2023 wurden OC Oerlikon-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren OC Oerlikon-Anteile an diesem Tag 4.12 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2’427.184 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen OC Oerlikon-Anteile wären am 06.08.2026 12’075.24 CHF wert, da der Schlussstand 4.98 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 20.75 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von OC Oerlikon belief sich zuletzt auf 1.62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch