SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novavest Real Estate von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Novavest Real Estate-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Novavest Real Estate-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23.254 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 895.28 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Anteils am 18.08.2026 auf 38.50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -10.47 Prozent.

Der Börsenwert von Novavest Real Estate belief sich jüngst auf 392.93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch