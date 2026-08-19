Novavest Real Estate Aktie 21218624 / CH0212186248
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19.08.2026 10:02:14
SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novavest Real Estate von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Novavest Real Estate-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Novavest Real Estate-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Novavest Real Estate-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23.254 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 895.28 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Anteils am 18.08.2026 auf 38.50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -10.47 Prozent.
Der Börsenwert von Novavest Real Estate belief sich jüngst auf 392.93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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