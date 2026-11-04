SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren verdient

Am 04.11.2023 wurde die Novavest Real Estate-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 33.90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.950 Novavest Real Estate-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 111.50 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Papiers am 03.11.2026 auf 37.80 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 111.50 CHF entspricht einer Performance von +11.50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Novavest Real Estate bezifferte sich zuletzt auf 378.65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch