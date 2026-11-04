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04.11.2026 10:02:12
SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Novavest Real Estate gewesen.
Am 04.11.2023 wurde die Novavest Real Estate-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 33.90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.950 Novavest Real Estate-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 111.50 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Papiers am 03.11.2026 auf 37.80 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 111.50 CHF entspricht einer Performance von +11.50 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Novavest Real Estate bezifferte sich zuletzt auf 378.65 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novavest Real Estate AG
Analysen zu Novavest Real Estate AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Novavest Real Estate am 04.11.2026
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