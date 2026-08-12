SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novavest Real Estate-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Novavest Real Estate-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Novavest Real Estate-Aktie bei 32.32 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.094 Novavest Real Estate-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 119.42 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Papiers am 11.08.2026 auf 38.60 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 19.42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Novavest Real Estate belief sich zuletzt auf 395.05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch