Novavest Real Estate Aktie 21218624 / CH0212186248
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Novavest Real Estate-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Novavest Real Estate-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Novavest Real Estate-Aktie an diesem Tag bei 37.78 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26.470 Novavest Real Estate-Aktien im Depot. Die gehaltenen Novavest Real Estate-Papiere wären am 29.09.2026 1’019.08 CHF wert, da der Schlussstand 38.50 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1.91 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Novavest Real Estate belief sich zuletzt auf 394.59 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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