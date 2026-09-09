Novavest Real Estate Aktie 21218624 / CH0212186248
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09.09.2026 10:02:26
SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Novavest Real Estate-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Novavest Real Estate-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Novavest Real Estate-Papier letztlich bei 32.51 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30.762 Novavest Real Estate-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Novavest Real Estate-Aktie auf 39.40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’212.02 CHF wert. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’212.02 CHF entspricht einer Performance von +21.20 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Novavest Real Estate belief sich zuletzt auf 400.82 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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