SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Novavest Real Estate-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Novavest Real Estate-Papier letztlich bei 32.51 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30.762 Novavest Real Estate-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Novavest Real Estate-Aktie auf 39.40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’212.02 CHF wert. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’212.02 CHF entspricht einer Performance von +21.20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Novavest Real Estate belief sich zuletzt auf 400.82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch