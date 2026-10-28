SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Newron PharmaceuticalsAz-Papier bei 19.50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5.128 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 46.05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8.98 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 53.95 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Newron PharmaceuticalsAz eine Börsenbewertung in Höhe von 190.85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch