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|Newron PharmaceuticalsAz-Investition im Blick
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28.10.2026 10:02:30
SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Newron PharmaceuticalsAz-Papier bei 19.50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5.128 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 46.05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8.98 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 53.95 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Newron PharmaceuticalsAz eine Börsenbewertung in Höhe von 190.85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Newron Pharmaceuticals am 28.10.2026
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