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25.11.2026 10:02:18
SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren Newron PharmaceuticalsAz-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an diesem Tag bei 18.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Newron PharmaceuticalsAz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 54.054 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 432.43 CHF wert. Damit wäre die Investition 56.76 Prozent weniger wert.
Newron PharmaceuticalsAz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 180.86 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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