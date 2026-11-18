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18.11.2026 10:02:06
SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 18.11.2021 wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie bei 1.91 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 52.301 Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 451.88 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Papiers am 17.11.2026 auf 8.64 CHF belief. Damit wäre die Investition 351.88 Prozent mehr wert.
Newron PharmaceuticalsAz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 181.67 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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