Newron Pharmaceuticals Aktie 2791431 / IT0004147952
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14.10.2026 10:03:12
SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 14.10.2023 wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie bei 5.36 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 186.567 Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’380.60 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Papiers am 13.10.2026 auf 7.40 CHF belief. Damit wäre die Investition 38.06 Prozent mehr wert.
Newron PharmaceuticalsAz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 169.27 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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