SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 5.98 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert, befänden sich nun 1’672.241 Newron PharmaceuticalsAz-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Newron PharmaceuticalsAz-Aktie auf 12.80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’404.68 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 114.05 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Newron PharmaceuticalsAz eine Marktkapitalisierung von 265.29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch